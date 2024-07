72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire affrontera la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

CAN 2025 : la Côte d’Ivoire tombe encore sur la Zambie en éliminatoires

Les Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre connaissent désormais leurs adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2025. Franck Kessié et ses coéquipiers vont défier la Zambie, la Sierra Leone et les Sao du Tchad dans le groupe G.

Pour aller défendre leur titre au Maroc, les Éléphants devront finir premiers de ce groupe pour valider directement leur billet pour cette 35e édition de la CAN. Le tournoi est prévu pour se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Emerse Faé et ses poulains seront très attendus pour ces éliminatoires qui commenceront très bientôt.

Composition du groupe G

Côte d’Ivoire

Zambie

Sierra Leone

Tchad