Les Lions de la Téranga retenus pour les 1ère et 2è journées de la CAN 2025 (Q) connus vendredi prochain

Face au Burkina Faso et au Burundi, Aliou Cissé va publier la liste des joueurs qui seront de la partie vendredi 30 août prochain. Le coach des Lions de la Téranga dévoilera l’identité des joueurs sélectionnés pour les deux premières journées de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) face aux médias. Ce sera l’occasion pour le technicien sénégalais de défendre ses choix à la face du peuple sénégalais.

Pour rappel, le Sénégal affrontera en 1ère journée, le Burkina Faso le 06 septembre. Ensuite, Aliou Cissé et ses éléments vont croiser le fer avec le Burundi trois jours plus tard (09 septembre 2024), pour essayer de faire une belle entame des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc.