Le Sénégal a battu le Burundi en 2è journée des éliminatoires de la CAN 2025. Après cette victoire, le coach Aliou Cissé des Lions de la Téranga a tenu à réagir.

Aliou Cissé se réjouit de la victoire du Sénégal contre le Burundi en éliminatoire de la CAN 2025

La sélection sénégalaise s’est relancée dans la course à la qualification de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025). Face aux Burundais, Sadio Mané et ses coéquipiers ont trouvé l’énergie nécessaire pour l’emporter (1-0). Selon le coach Aliou Cissé, c’est un bon résultat que son équipe vient de réaliser à l’extérieur, car cela leur permet de reprendre la tête du groupe.

« Nous sommes heureux d’avoir gagné ici, et surtout de reprendre la première place dans ce groupe. À voir ce groupe, on a l’impression que c’est facile, mais ce n’est pas du tout le cas », a laissé entendre le sélectionneur des Lions de la Téranga. À en croire, il fallait absolument prendre les trois points pour se relancer, notamment après le nul effectué à domicile.

Aliou Cissé en a profité pour féliciter ses joueurs pour cette victoire qui n’a pas été du tout aisée. « Je souligne la détermination des garçons, parce que ce n’était pas évident face à une équipe qui a très bien défendu. On a été patient et on a pu les contourner. Nous sommes très satisfaits de cette victoire sur le plan comptable parce que ça nous remet dans la course ».

À noter que cette victoire face au Burundi replace le Sénégal en tête de son groupe avec 4 points. Les poulains du coach Aliou Cissé vont donc attendre la prochaine trêve internationale dans le mois d’octobre pour disputer les 3ᵉ et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2025.