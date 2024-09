Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) démarrent mercredi 4 septembre. À cet effet, le programme de la première journée est disponible.

Le programme complet de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025

Les 48 sélections nationales qualifiées pour la phase éliminatoire de la CAN 2025 vont entamer la campagne à partir de ce mercredi 4 septembre. Pour cette première journée des qualifications, 24 rencontres sont prévues dans les 12 groupes. Et c’est une confrontation entre le Kenya et le Zimbabwe qui ouvre le bal des rencontres.

De très belles affiches sont programmées pour cette première journée. Les Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre, seront face à la Zambie. D’autres comme le Sénégal contre le Burkina Faso, RD Congo – Guinée ou encore Nigeria – Bénin sont prévus. C’est d’ailleurs ce dernier choc qui mettra fin aux matchs de la première journée le 7 septembre. Toute chose qui permettra d’enchainer avec la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 à partir de la date 8 du même mois.

Programme complet de la 1ère journée (heure en GM)

Mercredi 4 septembre

13h : Kenya – Zimbabwe

15h : Comores – Gambie

16h : Libye – Rwanda

16h : Tanzanie – Éthiopie

19h : Soudan – Niger

Jeudi 5 septembre 2024

13h : Malawi – Burundi

15h : Centrafrique – Lesotho

16h : Congo – Soudan du Sud

16h : Ghana – Angola

16h : Guinée-Bissau – Eswatini

19h : Algérie – Guinée Équatoriale

19h : Tunisie – Madagascar

Vendredi 6 septembre 2024

16h : Afrique du Sud – Ouganda

16h : RD Congo – Guinée

16h : Sierra Leone – Tchad

16h : Togo – Libéria

18h : Maroc – Gabon

19h : Côte d’Ivoire – Zambie

19h : Égypte – Cap-Vert

19h : Mali – Mozambique

19h : Sénégal – Burkina Faso

Samedi 7 septembre 2024

16h : Cameroun – Namibie

16h : Mauritanie – Botswana

16h : Nigéria – Bénin