La première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) va se clôturer ce samedi 7 septembre. Ainsi, trois chocs sont prévus avec l’entrée en lice du Cameroun, du Bénin ou encore du Nigéria.

Programme des rencontres de ce samedi en éliminatoire CAN 2025

De grands chocs sont prévus pour ce samedi pour clôturer la première journée des éliminatoires de CAN 2025. A partir de 16 heures GMT, les Lions Indomptables du Cameroun recevront la Namibie sur le stade de Garoua. Ce sera le moment pour les poulains de Marc Brys de remporter la victoire et prendre ainsi l’avantage dans le groupe M.

Aussi, les Super Eagles du Nigeria seront face aux Guépards du Bénin pour le choc du groupe L. Une rencontre très attendue au cours de laquelle, les nigérians voudront prendre leur revanche après la défaite face aux béninois.

Les matchs du jour

16h : Cameroun vs Namibie (Groupe M)

16h : Mauritanie vs Botswana (Groupe C)

16h : Nigéria vs Bénin (Groupe L)