Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) démarrent en septembre 2024. Ainsi, pour les deux premières journées de cette campagne qualificative, la liste des Guépards du Bénin retenus pour les deux rencontres.

La liste des Guépards du Bénin pour les éliminatoires de la CAN 2025 dévoilée jeudi prochain

La date de publication de la liste des Guépards du Bénin pour les éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Le sélectionneur de l’équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, va publier sa liste le 29 août prochain. Selon le communiqué de la Fédération béninoise de football, la liste des joueurs retenus sera dévoilée au public au détour d’une rencontre avec les médias. Ce rendez-vous aura lieu au stade de l’Amitié GMK de Cotonou à partir de 11 heures.

Pour rappel, les Guépards du Bénin vont affronter le Nigéria le 7 septembre en 1ère journée de la CAN 2025. Ensuite, Gernot Rohr et ses poulains vont seront face à la Libye trois jours plus tard.