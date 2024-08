Les éliminatoires de la CAN 2025 débutent en septembre prochain par les deux premières journées. À cet effet, la date de la publication de la liste des Lions de la Téranga retenus par le coach Aliou Cissé est connue.

La liste d’Aliou Cissé pour les 1ère et 2ᵉ journées des éliminatoires de la CAN 2025 dévoilée le 30 août prochain

On connaît désormais la date de la publication de la liste des Lions de la Téranga pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025). Selon les informations, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal va rendre public sa liste le vendredi 30 août 2024. Ce sera face aux médias qu’Aliou Cissé aura l’occasion de défendre ses choix.

Juste après la publication de la liste des joueurs retenus pour cette campagne qualificative, le coach Aliou Cissé et ses poulains vont entamer les premières séances d’entraînement le 2 septembre. À noter que pour ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal accueille le Burkina Faso au stade Abdoulaye Wade le 6 septembre avant de s’envoler pour affronter le Burundi trois jours plus tard.