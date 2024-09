Les Guépards du Bénin vont disputer la double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, face au Rwanda. Pour ces rencontres prévues en octobre prochain, le sélectionneur rwandais a lancé les hostilités.

Le Rwanda déterminé à battre le Bénin lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025

Face au Bénin lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Rwanda ne veut ni un partage de points encore moins de défaite. Frank Torsten Spitler, coach de l’équipe rwandaise a affiché sa ferme conviction et détermination de remporter ces deux rencontres prévues en octobre prochain. Selon ce dernier, l’objectif est plus que clair, faire le plein des points pour mieux se positionner dans le groupe D avant les deux dernières journées de qualification.

« Mon objectif n’est pas seulement d’obtenir quatre comme le disent les gens. Je vise le meilleur résultat possible. Et face au Bénin, je veux prendre les 6 points. Je pense que mon équipe semble réellement prêt pour ces rencontres », a lancé Frank Torsten Spitler, coach du Rwanda.

Dans le groupe D, le Bénin occupe la deuxième place avec 3 points, derrière le Nigeria (4 points). Le Rwanda est troisième avec 1 point.

A noter que la dernière confrontation entre le Bénin et Rwanda remonte au 6 juin dernier en 3e journée des éliminatoires du mondial 2026. Une rencontre remportée par les Guépards (1-0).