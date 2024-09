La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) se poursuit ce mardi 10 septembre avec plusieurs affiches alléchantes. Parmi les matchs à suivre de près, on retrouve la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Tchad, ainsi que celle opposant le Bénin à la Libye.

Le programme des matchs de ce mardi en éliminatoire CAN 2025

Pour clôturer la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, plusieurs rencontres sont programmées. Après avoir dominé la Zambie lors de la première journée, les Éléphants de Côte d’Ivoire visent une deuxième victoire consécutive pour se mettre à l’abri. Le match face au Tchad, qui s’annonce plus abordable sur le papier, devrait leur permettre de consolider leur place de leader du groupe. Toute chose qui permettra aux champions d’Afrique en titre d’empocher les 6 points sur les deux confrontations. Le coup d’envoi sera donné à 19 heures GMT au stade de Ahmadou Ahidjo Yaoundé au Cameroun.

Tout comme les ivoiriens, les Lions Indomptables du Cameroun se déplacent pour affronter le Zimbabwe. Une rencontre prévue au Mandela Stadium de Kampala en Ouganda à partir de 16 heures GMT. Cette confrontation va permettre aux protégés de Marc Brys de confirmer leur position de leader du groupe en l’emportant face à leur adversaire du jour.

Le Bénin sous pression

De son côté, le Bénin, battu par le Nigeria lors de la première journée, doit impérativement réagir. Les Guépards recevront la Libye au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire à 19 heures GMT avec l’objectif de décrocher leur première victoire dans ces éliminatoires. Une victoire serait essentielle pour relancer leurs chances de qualification pour la CAN 2025.

Cette deuxième journée s’annonce riche en émotions. Les résultats de ces matchs pourraient avoir un impact significatif sur le classement final des groupes.

Les autres matchs de ce mardi 10 septembre

13h : Botswana – Egypte

13h : Eswatini – Mali

13h : Mozambique – Guinée-Bissau

13h : Rwanda – Nigeria

13h : Soudan du Sud – Afrique du Sud

16h : Gabon – Centrafrique

16h : Guinée -Tanzanie

16h : Liberia – Algérie

16h : Namibie – Kenya

16h : Zimbabwe – Cameroun

19h : Bénin -Libye

19h : Burkina Faso – Malawi

19h : Cap-Vert – Mauritanie

19h : Tchad – Côte d’Ivoire

19h : Zambie – Sierra Leone