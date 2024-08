Au Cameroun, le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et le ministère des Sports et de l’éducation physique n’est visiblement pas fini. À cet effet, l’instance faîtière du football a adressé une note d’information au capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar quelques jours avant le démarrage des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025).

Vincent Aboubakar reçoit une note correspondance de la Fecafoot avant les éliminatoires de la CAN 2025

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) dirigée par Samuel Eto’o ne compte pas faire marcher dessus. Après la situation tendue lors de la trêve de juin passé, on s’apprête à vivre un nouvel épisode dans le bras de fer entre l’instance faîtière et sa tutelle dans le cadre du prochain rassemblement de l’équipe nationale. Ainsi, la Fecafoot a adressé une note au capitaine des Lions Indomptables Vincent Aboubakar pour lui faire part des dispositions prises pour un bon déroulement des rencontres des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025.

Dans la note, la Fecafoot a rappelé au capitaine qu’elle « est l’unique interlocuteur des instances faîtières (CAF et FIFA), de son club employeur et garante de toutes les activités du joueur durant la période de sa mise à disposition ». À cet effet, elle ajoute que l’hôtel retenu pour loger la sélection nationale est l’hôtel La Falaise Bonapriso ; l’annexe 1 du stade de la Réunification sera utilisé pour les entraînements et le Complexe Sportif de Japoma accueillera la rencontre officielle Cameroun – Namibie.

Étant la seule association répondant du joueur auprès des instances faîtières, la Fecafoot indique qu’elle se désolidarise toute collaboration avec des tierces personnes non représentatives de l’Association.

Les prochains jours s’annoncent donc mouvementés du côté des Lions Indomptables avec l’arrivée des joueurs pour les deux rencontres des qualifications de la CAN 2025, prévues pour septembre.