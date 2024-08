Le sélectionneur par intérim des Aigles du Mali, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025.

Mali : liste des Aigles convoqués contre le Mozambique et l’Eswatini

Le Mali va affronter le Mozambique, le 7 septembre et l’Eswatini quatre jours plus tard dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur par intérim, Badra Alou Diallo a dévoilé la liste des joueurs retenus.

La surprise, c’est la présence de Hamari Traoré. Le capitaine des Aigles du Mali avait été suspendu par la Fédération après sa lettre adressée aux dirigeants du football malien. Yves Bissouma, Moussa Djenepo, Mohamed Camara, Sekou Koita et Falaye Sacko et Guidjui Diarra sont tous présents.

Après une élimination terrible en quart de finale à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, les Aigles ambitionnent de se qualifier pour la 35e édition de la compétition continentale prévue au Maroc. Pour rappel, la FEMAFOOT a nommé le belge Tom Saintfiet pour succéder à Eric Sékopu Chelle, limogé après les derniers matchs comptant pour éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Liste des Aigles du Mali