Le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Brama Traoré a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025. Bertrand Traoré, le capitaine de la sélection, n’est pas appelé.

Elim CAN 2025 – Etalons du Burkina Faso : Brama Traoré convoque 25 joueurs

Au Burkina Faso, Brama Traoré tente d’imprimer sa marque. Ce jeudi 29 août, le sélectionneur a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matchs contre le Sénégal et le Malawi, comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Sur cette liste de 25 joueurs, on retrouve des jeunes prometteurs ainsi que des cadres des Étalons.

La surprise, c’est l’absence de Bertrand Traoré. Le capitaine et star des Étalons du Burkina Faso n’a pas été convoqué. Pour la deuxième fois, successivement, le nouvel entraîneur s’est passé des services du gaucher passé par l’Olympique Lyonnais.

Le Burkina Faso, habitué des Coupes d’Afrique des Nations, va tenter de lancer parfaitement cette nouvelle campagne des éliminatoires face au Sénégal et au Malawi.

Liste des 25 Etalons