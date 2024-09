Les Guépards du Bénin ont affronté la Libye en 2è journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les joueurs béninois ont signé une victoire importante ce mardi en s’imposant 2-1 face à la Libye. Après une défaite inaugurale face au Nigeria, les Béninois se relancent dans la course à la qualification.

Le Bénin bat la Libye et prend la 2è place du groupe D en éliminatoire CAN 2025

Les Guépards du Bénin ont corrigé le tir de la défaite concédée face au Nigéria en première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Face à la Libye ce mardi en clôture de la 2è journée de la campagne qualificative, les poulains de Gernot Rohr ont fait fort. Ils sont allés chercher ma victoire face à la formation libyenne assez compacte.

Après avoir encaissé le premier but, Steve Mounié et ses coéquipiers ont réussi à prendre le dessus. D’abord le capitaine sur le but égalisateur à la 51e minute, ensuite Junior Olaïtan est venu donner l’avantage au Bénin sur un superbe penalty transformé à la 62e minute.

Les Libyens, bien organisés en défense, ont posé de nombreux problèmes aux Béninois. Mais grâce à leur combativité et à leur efficacité devant le but, les Guépards ont réussi à l’emporter. Malgré une fin de partie difficile, les joueurs béninois ont su résister jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, les Guépards du Bénin (3 points) se placent en deuxième place derrière le Nigeria, premier du groupe D avec 4 points. Les prochaines journées s’annoncent décisives pour la qualification des deux équipes.