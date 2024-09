La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) a livré son verdict mardi. De nombreuses surprises ont marqué ces rencontres, bousculant ainsi le classement des différents groupes.

Les nouveaux positionnements des poules après la 2è journée des qualifications de la CAN 2025

Au terme de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, de nombreuses surprises ont été constatées. Certaines équipes ayant fait un faux départ au cours de la première journée ont réussi à corriger le tir. En témoigne l’exploit réalisé par les Guépards du Bénin en renversant la Libye (2-1) mardi dernier.

D’autres nations favorites sur papier et très attendues n’ont pas pu se relancer lors de la 2è journée après leur mauvaise entame en 1ère journée. La Côte d’Ivoire, quant à elle, a réalisé un sans-faute pour ces deux premières journées de qualification de la CAN 2025. Les Éléphants ont réussi à empocher les six points à l’issue de cette trêve.

Avec deux journées supplémentaires à disputer en octobre, la course à la qualification s’annonce très serrée. De nombreux matchs s’annoncent décisifs pour l’avenir des différentes équipes. Les mois à venir semblent être pleins d’émotions pour les amoureux du football africain.

Classement des groupes après la 2è journée de qualification CAN 2025

Groupe A

Tunisie PTS 6 DG +2

Gambie PTS 2 DG 0

Comores PTS 1 DG -1

Madagascar PTS 1 DG -1

Groupe B

Maroc PTS 6 DG +4

Gabon PTS 3 DG -1

République centrafricaine PTS 3 DG 0

Lesotho PTS 0 DG -3

Groupe C

Égypte PTS 6 DG +7

Cap-Vert PTS 3 DG -1

Mauritanie PTS 3 DG -1

Botswana PTS 0 DG -5

Groupe D

Nigeria PTS 4 DG +3

Bénin PTS 3 DG -2

Rwanda PTS 2 DG 0

Libye PTS 1 DG -1

Groupe E

Algérie PTS 6 DG +5

Togo PTS 2 DG 0

Guinée équatoriale PTS 1 DG -2

Liberia PTS 1 DG -3

Groupe F

Angola PTS 6 DG +2

Soudan PTS 3 DG 0

Ghana PTS 1 DG -1

Niger PTS 1 DG -1

Groupe G

Côte d’Ivoire PTS 6 DG +4

Zambie PTS 3 DG -1

Sierra Leone PTS 1 DG -1

Tchad PTS 1 DG -2



Groupe H

RD Congo PTS 6 DG +3

Tanzanie PTS 4 DG +1

Éthiopie PTS 1 DG -2

Guinée PTS 0 DG -2

Groupe I

Mozambique PTS 4 DG 0

Mali PTS 4 DG +1

Guinée-Bissau PTS 3 DG 0

Eswatini PTS 0 DG -2

Groupe J

Kenya PTS 4 DG +1

Cameroun PTS 4 DG +1

Zimbabwe PTS 2 DG 0

Namibie PTS 0 DG -2

Groupe K

Afrique du Sud PTS 4 DG +1

Ouganda PTS 4 DG +2

Congo PTS 3 DG -1

Soudan du Sud PTS 0 DG -2

Groupe L