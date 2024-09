Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) battent leur plein. Ce vendredi 6 septembre, plusieurs affiches alléchantes sont au programme. Les champions d’Afrique en titre, les Éléphants de Côte d’Ivoire, entrent en lice face à la Zambie. De leur côté, les Lions de la Téranga du Sénégal défieront leurs voisins du Burkina Faso dans un derby qui s’annonce explosif.

Tous les matchs prévus ce vendredi 6 septembre en éliminatoire de CAN 2025

Les Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre, entament leur campagne de qualification pour la CAN 2025. À cet effet, la sélection ivoirienne reçoit les Chipolopolo de la Zambie dans le choc du groupe J. Cette rencontre se déroulera au stade de la Paix de Bouaké à partir de 19 heures GMT.

Avant ce choc, d’autres rencontres sont au programme dès 13 heures GMT. Il s’agit du duel entre le Kenya et le Zimbabwe. À 16 heures GMT, la RD Congo sera face à la Guinée, Togo vs Libéria et Sierra Leone vs Tchad et Afrique du Sud vs Ouganda.

En soirée, à partir de 18 heures, le Maroc, pays hôte de la CAN 2025, affrontera le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang dans un match très attendu. Enfin, à partir de 19 heures, le Sénégal de Sadio Mané entre en jeu. Les Lions de la Téranga croiseront le fer avec le Burkina Faso d’Alain Traoré. D’autres rencontres complètent le programme de cette journée.

Les rencontres programmées ce vendredi 6 septembre

13H00 GMT :

Kenya vs Zimbabwe

16H00 GMT :

RDC vs Guinée,

Afrique du Sud vs Ouganda,

Togo vs Libéria

Sierra Leone vs Tchad

18H00 GMT :

Maroc vs Gabon

19H00 GMT :

Sénégal vs Burkina Faso,

Égypte vs Cap-Vert,

Mali vs Mozambique

Côte d’Ivoire vs Zambie.