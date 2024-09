Les Lions de la Téranga du Sénégal affronte les Etalons du Burkina à domicile dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2025. Pour cette rencontre tend attendue, la composition officielle des deux équipes est disponible.

Les compositions officielles de Sénégal – Burkina Faso en éliminatoire CAN 2025

Pour entamer sa campagne qualificative de la Coupe d’Afrique des nations 2025 CAN 2025, le Sénégal croise le fer avec le Burkina Faso dans le choc du groupe D. On note dans les onze titulaires, les meilleurs et cadres de chaque côté comme Sadio Mané et Edmond Tapsoba. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu pour 19 heures GMT.

Compositions officielles des deux équipes

Sénégal : Seny Dieng, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Diallo, Abdou Diallo, Habib Diara, Gana Gueye , Papa Mata Sarr, Pap Gueye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Nicolas Jackson

Burkina Faso : Hervé Koffi, Issa Kaboré, Edmond Tapsoba, Nasser Djiga, Steve Yago, Trova Boni, Cédric Badolo, Sacha Bansé, Hassane Bandé, Dango Ouattara, Mohamed Konaté