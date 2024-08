La liste des joueurs de la Namibie pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Le sélectionneur des Brave Warriors, Collin Benjamin, a publié l’identité des guerriers qui vont défier le Cameroun et le Kenya pour cette entame de la campagne qualificative.

Collin Benjamin convoque 25 Brave Warriors pour les éliminatoires de la CAN 2025

Pour affronter les Lions Indomptables du Cameroun et du Kenya, le coach de la Namibie a dévoilé une liste de 25 joueurs. Ces derniers vont essayer de faire une belle prestation au Cameroun lors de la première journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025). Dans cette liste, on note trois (03) gardiens de but, huit (08) défenseurs, dix (10) milieux de terrain puis quatre (04) attaquants.

La sélection namibienne, après sa confrontation face aux Lions Indomptables du Cameroun le 7 septembre, va ensuite recevoir le Kenya. Cette rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu à la date 10 du même mois.

À noter que pour ces deux premières journées des qualifications de cette compétition africaine, le sélectionneur Collin Benjamin n’a pas effectué de grands changements dans sa liste de joueurs. Il a préféré conserver la même configuration de l’équipe ayant participé à la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2024.