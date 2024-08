Pour affronter la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur de la Zambie a publié sa liste de joueurs retenus.

Avram Grant dévoile une liste de 27 joueurs zambiens pour les éliminatoires de la CAN 2025

Le sélectionneur de la Zambie, Avram Grant, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Dans sa liste, le patron des Chipolopolo a fait appel à 27 guerriers pour essayer de bien démarrer la campagne qualificative. Ainsi, on note trois gardiens de but, sept défenseurs, onze milieux de terrain puis six attaquants.

Les Chipolopolo de la Zambie vont commencer cette campagne éliminatoire de la CAN 2025 à l’extérieur. Ils seront en déplacement en Côte d’Ivoire pour affronter les champions d’Afrique en titre, le 6 septembre prochain. Ensuite, le technicien israélien et ses éléments vont rentrer au pays pour la 2è journée des éliminatoires. À cet effet, ils vont disputer une rencontre face à la Sierra Leone au Levy Mwanawasa stadium, le 10 du même mois.