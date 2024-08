Le Tchad sera face à la Côte d’Ivoire en 2è journée des éliminatoires de la CAN 2025. Pour ce faire, le sélectionneur de l’équipe tchadienne a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette campagne.

Les joueurs du Tchad retenus pour les 1ère et 2è journées des éliminatoires de la CAN 2025

Pour entamer les deux premières journées qualificatives de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), le sélectionneur de l’équipe du Tchad a dévoilé sa liste. Kévin Nicaise Tatila a fait appel à 25 guerriers pour défendre les couleurs nationales et essayer de faire un bon début des éliminatoires. Dans la liste de l’ancien défenseur, on note trois (03) gardiens de but, neuf (09) défenseurs, six (06) milieux de terrain et sept (07) attaquants.

Le Tchad commence sa campagne de qualification pour la CAN 2025 à l’extérieur. Les joueurs tchadiens affronteront la Sierra Leone le 06 septembre au stade Samuel Kanyon. Ensuite, le coach Kevin Nicaise Tatila et ses poulains vont se retourner au bercail pour une confrontation avec les Éléphants de Côte d’Ivoire le 10 du même mois.

Liste du Tchad pour les 1ère et 2è journées des éliminatoires de la CAN 2025