Dans le cadre des 1ère et 2è journées des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé a publié la liste des joueurs retenus. C’est à travers une rencontre avec les médias que l’identité des joueurs a été dévoilée.

La liste des joueurs sénégalais convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, est désormais connue. Le sélectionneur des Lions de la Téranga Aliou Cissé a dévoilé l’identité des gaindés qui vont participer à ces deux matchs importants. Pour ce faire, le technicien sénégalais a sélectionné 26 joueurs.

Dans cette liste, on note la présence des cadres et habitués de la sélection, à savoir Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr et d’autres. Ainsi, pour mieux entamer la qualification de la CAN 2025, Aliou Cissé a préféré évoluer avec trois (03) gardiens de but, neuf (09) défenseurs, sept (07) milieux de terrain puis sept (07) attaquants.

À noter que lors de ces 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal reçoit en premier le Burkina Faso le 6 septembre à Dakar. Ensuite, Aliou Cissé et ses protégés affronteront le Burundi trois jours plus tard, c’est-à-dire le 9 prochain au stade de Malawi.

Liste des 26 Lions de la Téranga sélectionnés pour le Burkina Faso et le Burundi en éliminatoire de la CAN 2025