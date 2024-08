Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) démarrent en septembre 2024. Ainsi, pour les deux premières journées de cette campagne qualificative, la liste des Guépards du Bénin retenus pour les deux rencontres est publiée.

Gernot Rohr dévoile une liste de 25 Guépards contre le Nigéria et la Libye en éliminatoire de la CAN 2025

Le sélectionneur des Guépards du Bénin Gernot Rohr compte entamer la campagne éliminatoire de la CAN 2025 de la plus belle des manières. À cet effet, le technicien allemand a concocté un groupe solide de 25 joueurs pour les deux premières journées qualificatives.

Dans la liste du coach allemand, on note les habitués de la sélection à l’image du capitaine Steve Mounié (Augsburg FC), de Cédric Hountondji (Angers SCO) et autres. Le sélectionneur a voulu faire cette trêve internationale de septembre avec trois (03) gardiens de but, neuf (09) défenseurs, huit (08) milieux de terrain et cinq (05) attaquants.

Pour rappel, les Guépards du Bénin vont affronter le Nigéria le 7 septembre en 1ère journée de la CAN 2025. Ensuite, Gernot Rohr et ses poulains vont seront face à la Libye trois jours plus tard.