Dans le cadre des 1ère et 2è journées des éliminatoires de la CAN 2025, les Panthères du Gabon affrontent le Maroc, pays organisateur et la Centrafrique. À cet effet, la liste des joueurs gabonais retenus est publiée par le sélectionneur Thierry Mouyouma.

On connait désormais la liste des joueurs du Gabon retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025). Le sélectionneur des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma a dévoilé un groupe de 24 guerriers pour défier le Maroc et la Centrafrique.

Dans la liste du coach gabonais, on note la présence du capitaine emblématique Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier apportera son expérience au service de l’équipe afin d’essayer de remporter les 6 points à la fin de cette trêve de septembre.

Pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Panthères du Gabon vont se déplacer au Maroc pour affronter les Lions de l’Atlas le 6 septembre. Quatre jours plus tard (10 septembre), le coach Thierry Mouyouma et ses poulains vont recevoir la Centrafrique.

Liste des joueurs convoqués