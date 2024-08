La liste des joueurs du Ghana retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 est publiée.

Otto Addo dévoile une liste de 23 Black Stars pour les éliminatoires de la CAN 2025

Pour mieux entamer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), le sélectionneur des Black Stars Otto Addo a dévoilé l’identité des joueurs retenus. Le technicien ghanéen a fait appel à 23 joueurs pour essayer d’obtenir les six premiers points de cette entame de la campagne qualificative de la compétition africaine. Dans la liste de l’entraîneur principal des Black Stars, on note trois (03) gardiens de but, huit (08) défenseurs, cinq (05) milieux de terrain puis sept (07) attaquants.

À noter que, comme au dernier rassemblement, le coach Otto Addo a de nouveau laissé le capitaine des Black Stars du Ghana, André Ayew. Le joueur de 34 ans qui a fait une saison très intéressante avec le Havre en Ligue 1 ne figure pas dans la liste du sélectionneur pour ce début de la campagne des éliminatoires de la CAN 2025.

Logés dans le groupe F, les Black Stars vont recevoir l’Angola le 5 septembre prochain au Baba Yara Sports Stadium. Otto Addo et ses poulains vont ensuite se rendre au Maroc pour affronter le Mena du Niger au stade municipal de Berkane le 9 du même mois. Le Niger, n’ayant pas de stade homologué par la FIFA, a donc choisi le Maroc pour recevoir le Ghana pour la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Liste des Black Stars du Ghana