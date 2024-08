Le Le Nigeria affronte le Bénin et le Rwanda pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour ce faire, Bruno Labbadia fraîchement nommé coach des Super Eagles, a publié sa liste de joueurs retenus.

Juste après sa nomination au poste d’entraîneur principal, l’Allemand Bruno Labbadia n’a pas voulu prendre du temps. Le tout nouveau sélectionneur des Super Eagles a publié sa liste de joueurs convoqués pour les 1ère et 2è journées des éliminatoires de la CAN 20255. Ainsi, pour sa première, le technicien allemand a fait appel à 23 joueurs pour affronter le Bénin et le Rwanda.

Dans sa liste, Bruno Labbadia a convoqué trois (03) gardiens de but, sept (07) défenseurs, six (06) milieux de terrain puis sept (07) attaquants. Et on note la présence de plusieurs cadres absents au dernier rassemblement. Il s’agit par exemple du Ballon d’or africain en titre Victor Osimhen, du capitaine William Ekong et bien d’autres.

Les Super Eagles du Nigeria vont recevoir les Guépards du Bénin le 7 septembre prochain. Ensuite, ils vont se rendre au Rwanda pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Pour rappel, la dernière confrontation entre le Nigeria et le Bénin s’est soldée par une victoire historique des Guépards du Bénin en éliminatoire du Mondial 2026. Cette nouvelle rencontre entre ces deux voisins sera donc une revanche pour l’équipe nigériane qui n’a visiblement pas du tout digéré la défaite face à cette valeureuse équipe béninoise conduite par Gernot Rohr, ex-coach des Super Eagles. Alors, le tout nouveau sélectionneur a donc la lourde mission de reconquérir le cœur du public nigérian déjà dès les deux premières rencontres.

Tous les regards sont tournés vers l’actuel sélectionneur Bruno Labbadia dont les fans attendent des résultats dès les jours.

Liste des Supers Eagles du Nigeria convoqués contre le Bénin et le Rwanda