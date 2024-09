Les Lions Indomptables ont entamé leur campagne qualificative pour la CAN 2025 de la meilleure des manières en s’imposant 1-0 face à la Namibie. Malgré un contexte marqué par des tensions internes, les Camerounais ont su faire bloc et arracher une victoire précieuse.

Le Cameroun bat la Namibie et empoche les 3 premiers points des éliminatoires de la CAN 2025

Belle entame de la campagne qualificative de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) pour les Lions Indomptables du Cameroun. Malgré les tensions qui secouent le football camerounais, les joueurs ont réussi à remporter la victoire pour le plaisir des supporters. En effet, après une première période sans but et sans grande occasion, les poulains du coach belge Marc Brys ont sorti le grand jeu en seconde mi-temps.

Ayant dépassé l’heure du jeu sans encore marquer le moindre but, les Lions Indomptables ont commencé par multiplier les assauts. C’est ainsi qu’à la 65ᵉ minute, le capitaine Vincent Aboubakar réussit à libérer le pays, après une frappe de Bryan Mbeumo repoussée par le portier namibien (1-0). Une réalisation de l’ancien attaquant de Coton Sports de Garoua qui vient soulager le Roumde Adjia Stadium.

Toutes les autres tentatives pour aggraver le score sont restées vaines. Car les namibiens également essayaient de revenir au score mais se sont à chaque tentative heurtés au gardien de Manchester United très solide dans ses buts. Cette victoire, obtenue grâce à une solidarité sans faille et à l’expérience de ses cadres, permet au Cameroun de prendre les commandes du groupe M. Les Lions Indomptables ont ainsi montré qu’ils étaient capables de surmonter les difficultés et de se concentrer sur l’essentiel : la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025).