Dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, la Côte d’Ivoire affronte la Zambie et le Tchad. À cet effet, la date de la publication du sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé est connue.

La liste des Éléphants de Côte d’Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2025 sera publiée lundi 26 août prochain

Pour entamer la campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), la liste des Éléphants est attendue. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football (FIF) annonce que le coach Emerse Faé va publier la liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, le lundi 26 août prochain.

Selon le communiqué de la FIF, le patron des Éléphants de Côte d’Ivoire sera face aux médias dans la salle de conférence du stade Félix Houphouët Boigny. Occasion pour Emerse Faé de dévoiler la liste des joueurs retenus et de défendre ses choix en répondant aux questions des médias.

À noter que pour les rencontres des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, les Éléphants vont accueillir les Chipolopolo de la Zambie le 06 septembre au stade de la Paix de Bouaké. Ensuite, Emerse Faé et ses poulains vont s’envoler au Cameroun pour affronter le Tchad quatre jours plus tard (10 septembre) sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.