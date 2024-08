La liste des Éléphants de Côte d’Ivoire pour les 1ère et 2è journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Le sélectionneur de l’équipe nationale Emerse Faé a dévoilé l’identité des joueurs qui vont effectuer cette campagne qualificative.

Emerse Faé 25 Éléphants de Côte d’Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2025

Face à la Zambie et au Tchad, le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Le coach Emerse Faé a fait appel à 25 champions d’Afrique pour cette nouvelle campagne qualificative de la CAN 2025.

À noter que pour cette campagne éliminatoire de la CAN 2025, les Éléphants de Côte d’Ivoire vont accueillir la Zambie le 06 septembre. Cette rencontre va se dérouler au stade de la Paix de Bouaké. Ensuite, Emerse Faé et ses poulains vont s’envoler au Cameroun pour affronter le Tchad quatre jours plus tard (10 septembre). CE sera du côté du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Ahidjo de Yaoundé.

Liste des 25 Eléphants de Côte d’Ivoire sélectionnés

GARDIENS : YAHIA FOFANA, SANGARE BADRA, MOHAMMED KONÉ

DEFENSEURS : GUELA DOUE, WILLY BOLY, OUSMANE DIOMANDÉ, SYLLA ABAKAR, CHRISTOPHER OPÉRI, ODILON KOSSOUNOU, EVAN NDICKA, WILFRIED SINGO, EMMANNUEL AGBADOU

MILIEUX : FRANCK KESSIE, JEAN M. SERI, BABA DIOMANDÉ, SANGARE IBRAHIM, DORGELES MAHO

ATTAQUANTS : SÉBASTIEN HALLER, EMMANNUEL LATH, OUMAR DIAKITE, CHRISTIAN KOUAMÉ, SIMON ADINGRA, EVANN GUESSAND, AMAD DIALLO, TRAORE BENIE