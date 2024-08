Les rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) démarrent en septembre prochain. Ainsi, le stade sur lequel les Éléphants de Côte d’Ivoire vont livrer la toute première rencontre dans cette campagne est connu.

La Côte d’Ivoire face à la Zambie au stade de la Paix de Bouaké en 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2025

Après le dernier match des Éléphants de Côte d’Ivoire à domicile face aux Panthères du Gabon (1-0) qui a eu lieu au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo en marge des qualifications de la coupe du monde 2026, les joueurs ivoiriens vont découvrir un nouveau stade. En effet, pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), les Éléphants vont recevoir à domicile les Chipolopolos de la Zambie. À cet effet, cette rencontre est prévue pour être disputée sur la pelouse du stade de la Paix de Bouaké.

Les champions d’Afrique en titre vont donc entamer la campagne des éliminatoires pour la CAN 2025 prévue au Maroc, dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte d’Ivoire. Une manière de permettre aux joueurs d’aller au contact des fans à l’intérieur du pays en vue de renforcer beaucoup plus le lien entre la sélection nationale et les supporters sur toute l’étendue du territoire national.

À noter que la manche aller de la confrontation entre Éléphants et Chipolopolos est prévue pour le 6 septembre 2024. Dans ce cadre, le sélectionneur de l’équipe ivoirienne Emerse Fae va dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour cette campagne dans les prochains jours.