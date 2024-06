76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025.

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu le 4 juillet prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. C’est dans le studio de la chaîne SuperSport que ce tirage se tiendra à 14h30 heure locale (15h30 heure du Caire, 12h30 GMT).

Au total, 48 nations, dont les quatre vainqueurs du tour préliminaire (Tchad, Eswatini, Libéria et Soudan du Sud) seront réparties en 12 groupes de quatre équipes chacun pour s’affronter pour une place en phase finale. Ces qualifications vont s’étaler sur six journées entre septembre et novembre 2024.

Les 12 premiers pays africains au classement FIFA devraient être les têtes de séries des douze poules : Maroc, Sénégal, Nigeria, Egypte, Côte d’Ivoire, Tunisie, Algérie, Mali, Cameroun, Afrique du Sud, Burkina Faso, RD Congo. Pour l’heure, la date de la CAN 2025 n’est pas officiellement connue.