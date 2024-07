76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La cérémonie des tirages au sort pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) a été effectué ce jeudi 04 juillet 2024 au Maroc. Ainsi les douze groupes pour la phase éliminatoire sont connus.

Les 12 groupes des éliminatoires de la CAN 2025

On connaît désormais les groupes de chaque équipes pour les éliminatoires de la CAN 2025. Cette CAN sera à sa 35e édition et se déroulera au Maroc. Le tirage au sort ainsi effectué marque le début de la course vers cette compétition phare du continent africain, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il s’agit en effet de la nouvelle date retenue par la Confédération africaine de football (CAF) lors de sa dernière séance.

Groupe A : Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie

Groupe B : Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho

Groupe C : Egypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana

Groupe D : Nigéria, Bénin, Libye, Rwanda

Groupe E : Algérie, Guinée Équatoriale, Togo, Liberia

Groupe F : Ghana, Angola, Soudan, Niger

Groupe G : Côte d’Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad

Groupe H : RD Congo, Guinée, Tanzanie, Éthiopie

Groupe I : Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini

Groupe J : Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe

Groupe K : Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud,

Groupe L : Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi