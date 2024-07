75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La cérémonie de tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) s’est déroulée ce jeudi 4 juillet à Johannesburg en Afrique du Sud. Occasion pour les Guépards du Bénin de connaître leurs adversaires pour la phase de qualification de la prochaine compétition de football en Afrique.

Le Bénin logé dans le groupe E encore avec le Nigeria, Rwanda en éliminatoire de la CAN 2025

Entre les Guépards du Bénin, les Super Eagles du Nigeria et le Rwanda, c’est apparemment une histoire d’amour. Actuellement dans le même groupe pour les éliminatoires du Mondial 2026, ces trois nations se sont retrouvées encore dans la même poule pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025). Au terme du tirage au sort effectué ce jour en Afrique du Sud, le Bénin est logé dans le groupe D. Gernot Rohr et ses poulains vont rencontrer sur leur chemin, le Nigéria, la Lybie puis le Rwanda.

A noter que l’édition prochaine de cette grande messe de football sur le continent africain va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Groupe D : Nigéria, Bénin, Libye, Rwanda