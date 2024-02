Après la victoire des Éléphants à la CAN, le Premier Ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, a émis une invitation solennelle à tous les guides religieux musulmans et chrétiens ivoiriens, ainsi qu’à l’ensemble de la nation, à se joindre à une prière interreligieuse de remerciements.

Succès des Éléphants à la CAN : Robert Beugré invite les guides religieux à une prière de remerciements

La cérémonie de prière se tiendra le samedi 17 février 2024 à 10 heures au palais de la culture de Treichville. En effet, la prière a pour objectif de rendre grâce pour la réussite de la CAN 2023 et du sacre des Éléphants. Ainsi, l’invitation a été officiellement lancée lors d’une tournée de remerciements effectuée par le Premier Ministre le jeudi 15 février 2024 à Abidjan.

À cet effet, cette tournée visait à exprimer la gratitude envers les leaders religieux qui, par leurs prières et leur soutien, ont contribué de manière significative à la bonne organisation de la 34ème édition de la CAN en Côte d’Ivoire. En outre, le Premier Ministre a montré l’importance de la dimension spirituelle dans le succès de l’événement sportif, déclarant : « Dieu a utilisé le football pour nous donner un grand enseignement. À travers cet événement, nous avons vu la Côte d’Ivoire réunie. Continuez de prier pour les Ivoiriens. Merci d’avoir pris ce pays en main dans la prière. Je vous invite à venir rendre gloire à Dieu, samedi prochain.

En suite, le ministre a également exprimé sa reconnaissance envers les leaders religieux pour leur mobilisation exceptionnelle à travers des jeûnes, des prières, des cantiques d’adoration et d’intercession, contribuant ainsi à la réussite de la CAN et à la préservation de la paix en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les réactions des leaders religieux ont été positives, soulignant l’importance de cette victoire sportive en tant que symbole d’unité nationale. Le patriarche-président mondial de l’Église du Christ Mission Harris, Nanguy Adjaco Faustin, a qualifié cette victoire de consécration du leadership du Président Alassane Ouattara.

En clair, Mgr Alexis Touably, au nom de l’Église catholique, a salué le pouvoir du football pour rassembler les gens sans distinction d’origine, religieuse, ethnique ou politique, tout en appelant à la continuité des bénédictions de Dieu sur la Côte d’Ivoire. Le président du Conseil supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires islamiques (COSIM), Cheick Aïma Ousmane Diakité, a affirmé l’engagement de la communauté musulmane à prier continuellement pour la paix dans le pays.

En dépit, la cérémonie de prière interreligieuse de remerciements s’annonce comme un moment empreint de gratitude et d’unité, symbolisant la force de la diversité religieuse de la Côte d’Ivoire. Pour cela, la nation est conviée à se rassembler dans la prière pour célébrer la réussite de la CAN 2023 et exprimer sa reconnaissance envers le divin.