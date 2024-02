Le carême chrétien a débuté le mercredi 14 février 2024. Yasmina Ouégnin, députée de Cocody, lance un message au pardon durant cette période de jeûne.

Carême chrétien : Message de Yasmina Ouégnin aux chrétiens

À l’occasion du carême, Yasmina Ouégnin a adressé un message aux chrétiens du monde entier. La députée de Cocody a rappelé que cette période représente un temps d’espérance durant lequel les chrétiens marcheront dans les pas du Christ au désert et s’engagerons dans sa mission afin de faire grandir leur foi.

« À travers la prière, le jeûne et les actes de charité, nous nous évertuerons à être attentifs et à mieux discerner la manifestation de la Volonté de Dieu. Temps favorable à l’élévation spirituelle, cette période offrira également de réelles occasions de réconciliation avec Dieu et avec toutes les personnes que nous avons blessés ou qui nous ont fait du tort, consciemment ou inconsciemment », a dit Yasmina Ouégnin.

La parlementaire a également saisi l’opportunité pour inviter les chrétiens à demander pardon et à accorder leur pardon. « Que ce temps de pénitence renforce notre amour pour notre prochain », a-t-elle souhaité.

Pour l’année 2024, le carême chrétien a commencé le mercredi 14 février avec le Mercredi des Cendres et s’achèvera au soir du Samedi saint, le 30 mars.