La journée du mardi 29 août a été marquée par deux graves accidents de la route en Côte d’Ivoire, faisant un total de 14 blessés.

Plusieurs blessés graves dans deux différents accidents en Côte d’Ivoire

Dans la localité Katiola en Côte d’Ivoire, un terrible accident est survenu. Il s’agit d’un véhicule connu sous le nom de taxi-brousse qui a fait une sortie de route. Selon les témoins, le conducteur a perdu le contrôle du volant suite à un excès de vitesse, mettant ainsi la vie de tous les passagers en danger. Informés, les pompiers civils basés dans ladite localité sont intervenus. Sur place, ces derniers ont dénombré 11 victimes au total, dont six femmes, toutes présentant des blessures. Elles ont donc été évacuées au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Katiola pour recevoir les soins adéquats.

Plus tard dans la même journée, un nouvel accident s’est produit. Il s’agit, cette fois-ci, d’une collision entre deux motocyclistes impliquant trois victimes. Ces dernières, étant rien que des hommes, ont été retrouvés inconscients par les secours à leur descente sur les lieux. Les trois hommes présentaient de graves blessures, l’un avec une plaie à la nuque et les deux autres, des plaies au visage et des douleurs à l’épaule. Après leur avoir administré les premiers soins, les pompiers ont procédé à leur évacuation à l’hôpital général de Zuénoula.

Ces accidents tragiques rappellent une énième fois l’importance de respecter le code de la route et de faire preuve de prudence sur les routes ivoiriennes. Les autorités compétentes sont appelées à renforcer les contrôles et à mettre en place des mesures de prévention pour réduire le nombre d’accidents.