Au premier trimestre de l’année 2024 en cours, trois pays s’illustrent comme les principaux clients du Bénin. Ces trois clients représentent plus de 70 % de la part des ventes des produits béninois sur le marché régional.

Qui sont les principaux clients du Bénin au premier trimestre de 2024 dans la CEDEAO ?

Selon les données de L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), « les exportations du Bénin vers les autres pays de la CEDEAO s’établissent à 16,2 milliards de FCFA au premier trimestre 2024. Les trois principaux clients sont respectivement le Togo, le Burkina et le Mali ». Dans son rapport, l’INStaD indique que le Togo vient en tête avec 27,4% de la valeur des ventes des produits béninois dans l’espace CEDEAO. Quant au Burkina Faso et au Mali, ils détiennent respectivement 24,0 % et 22,1 % de la valeur des ventes.

Les graines de coton et les tissus de coton viennent en première position sur la liste des principaux produits béninois exportés vers trois pays. On note également l’équipement électronique, les ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose, les tourteaux et autres résidus solides (à l’exception des drêches), les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

La valeur des produits exportés vers le Togo est estimée à 2,2 milliards de francs CFA. Les produits envoyés au Burkina Faso ont généré plus de 3 milliards de francs CFA, même chose pour les ventes en direction du Mali.

Comme indiqué sur le graphe, en dehors du Togo, du Burkina Faso et du Mali, d’autres pays ont reçu des produits béninois au premier trimestre de 2024. Malgré la crise qui secoue l’axe Cotonou – Niamey, le Niger se positionne comme le quatrième client du Bénin dans la CEDEAO avec 8,9 %. Dans la suite de la liste, on retrouve la Côte d’Ivoire (7,1 %), le Nigeria (6,8 %), le Sénégal (2,4 %), la Guinée (0,7 %) et le Ghana (0,6 %).

Il faut noter que durant les trois premiers mois de l’année 2024, « les exportations de marchandises du Bénin ont connu une hausse de 69,3% par rapport au quatrième trimestre 2023 ».

CEDEAO : qui sont les principaux pays fournisseurs du Bénin ?

Sur la liste des principaux fournisseurs, le Togo vient encore en tête avec 40,7 %. Dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le pays de Faure Gnassingbé a exporté plusieurs produits (huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, riz semi-blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti, tubes et tuyaux rigides) vers le Bénin d’une valeur totale de 16,7 milliards de francs CFA.

Après le Togo, le Nigeria vient en deuxième position avec 27,9 % des exportations vers Cotonou. Les autres pays de la CEDEAO qui vendent au Bénin sont le Ghana (12,3 %), la Côte d’Ivoire (11,6 %), le Sénégal (2,9 %), le Niger (2,6 %).