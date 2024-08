C’est désormais officiellement fini entre la star de la pop américaine Cardi B et Offset. La célèbre rappeuse a annoncé récemment sa décision de quitter son désormais ex-mari. Ceci, pour raison d’infidélité répétée.

Cardi B : « l’infidélité d’Offset est devenue insupportable »

Après sept ans de mariage et deux enfants Cardi B et Offset ont divorcé. C’est le moins qu’on puisse dire, à se confier aux révélations de la rappeuse américaine. Il y a peu, elle a dévoilé tous les secrets liés à sa séparation avec la star. C’était lors d’un direct. Selon Cardi B, une seule raison justifie ce divorce. C’est l’infidélité à répétition d’Offset.

« Je voulais vraiment continuer mon mariage avec Offset, mais j’ai atteint un point où je ne pouvais pas me convaincre de négliger ses actions. Nous avons été mariés pendant sept ans, et chaque mois de l’année, je l’ai surpris en train de me tromper. J’ai accepté tous ses enfants comme les miens et je les ai pris en famille. », a-t-elle commencé avant de continuer: « Mais l’infidélité est devenue insupportable. Je comprends que c’est une star, et les filles veulent toujours être près de lui, mais moi aussi je suis une star. J’ai décidé de m’humilier et d’être une bonne épouse et mère pour ses enfants. Il a commencé à agir comme si je n’avais pas d’importance et je me retrouvais toujours à mendier pour attirer l’attention. Même quand j’étais enceinte, je lui disais qu’il y’avait quelque chose d’important en train de se passer, et il ne me prenais pas au sérieux. »

Et voilà donc qui vient confirmer le divorce entre les deux stars américaines. Pourtant, malgré cette séparation, Cardi B avait annoncé il y a quelques jours qu’elle attend un troisième enfant. Grosse interrogation, de qui serait cet enfant ?