Lors d’une foire aux questions sur Instagram ce week-end, Rumer, la fille du célèbre acteur Bruce Willis, a choqué ses abonnés. Devenue maman seulement l’année passée, elle révèle qu’elle est désormais célibataire.

Rumer, la fille aînée de Bruce Willis et de Demi Moore, a partagé une triste nouvelle sur Instagram. C’était ce vendredi 23 août. Habituée à partager régulièrement ses nouvelles via les réseaux sociaux, elle n’a pas tenu à cacher cette énorme mauvaise nouvelle. En effet, ce vendredi 23 août, elle a organisé une foire aux questions sur Instagram, l’occasion pour elle de faire des confidences sur la santé de son célèbre père. La famille de l’acteur a révélé en mars 2022 qu’il souffrait d’une forme de démence incurable, que l’on appelle la dégénérescence fronto-temporale. Alors qu’un abonné lui a demandé comment allait Bruce Willis, l’actrice de 36 ans a répondu : « Il va très bien, je l’aime tellement. Je l’aime tellement. Merci. »

Mais en plus de l’état de santé de Bruce Willis, Rumer a fait une révélation étonnante quand un internaute lui a demandé si elle était toujours en couple avec le père de sa fille, Derek Richard Thomas. « Non, je suis une mère célibataire et je pratique la coparentalité », a-t-elle répondu, comme l’a révélé Madame Figaro. La date de séparation du couple reste inconnue. Il y a un peu plus de deux mois, le jour de la fête des pères, Derek Richard Thomas louait son ex-compagne sur Instagram : « Je t’aime, Louetta. […] Merci d’exister et merci à ta mère Rumer Willis d’être ma partenaire aimante sur ce chemin de la parentalité. Je vous aime tous les deux. »

