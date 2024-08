Après Woodkid il y a seulement quelques jours. Une plainte d’utilisation de chant sans autorisation tombe pour le candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump. Celle-ci vient de la célèbre Céline Dion à propos de ‘My Heart Will Go On’.

Céline Dion et Donald Trump : d’une vieille amitié à une féroce inimitié

On les reconnait comme de bons amis. Mais, depuis quelques heures maintenant, Donald Trump et Céline Dion semblent avoir désormais une féroce inimitié. En effet, la star, splendide lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a réagi d’une manière très ferme. C’est notamment après avoir appris que le candidat à la présidentielle avait utilisé un de ses sons pour un de ses meetings. Il s’agit de la très célèbre : « My Heart Will Go On ».

La chanteuse s’est véritablement moquée de la campagne politique de Donald Trump en course pour la présidentielle de novembre prochain. « Aujourd’hui, l’équipe de gestion de Céline Dion et sa maison de disques, Sony Music Entertainment Canada Inc. ont pris connaissance de l’utilisation non autorisée de la vidéo, de l’enregistrement, de la performance musicale et de l’image de Céline Dion chantant ‘My Heart Will Go On’ lors d’un rassemblement de la campagne de Donald Trump. Cette utilisation n’est en aucun cas autorisée et Céline Dion ne cautionne pas cette utilisation ou toute autre utilisation similaire. …Et vraiment, CETTE chanson ? » ; lit-on sur le compte X de Céline Dion.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Mais quoi qu’il en soit, Donald Trump est toujours en lice pour un second mandat présidentiel en novembre. Pour rappel, l’ancien président des USA a échappé récemment à une tentative d’assassinat le 13 juillet dernier.

Après Woodkid, Céline Dion s’aligne contre Donald Trump

En moins d’une semaine, Donald Trump est sonné par deux dénonciations concernant des chants sans autorisation. Bien avant Céline Dion, le musicien français Woodkid a dénoncé mercredi dernier l’utilisation à son insu de son titre Run Boy Run, qu’il qualifie d’ « hymne LGBT + », dans un clip de campagne de l’ancien président américain, Donald Trump. « Encore une fois, je n’ai jamais donné la permission d’utiliser ma musique dans cette vidéo de Donald Trump », s’est plaint Woodkid. Ceci, en référence à un clip dont il s’était déjà désolidarisé en décembre.

Le montage dont il est question, Donald Trump l’a posté lundi dernier sur son réseau social Truthsocial. Il a compilé pendant près de deux minutes des images de l’ancien président américain, de militaires ou encore de manifestants anti-vaccins, agrémentées de slogans comme « America first », le tout sur le titre aux sonorités martiales de Woodkid, sorti en 2012. Céline Dion, n’est pas la première.