L’appui de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), va concerner une aide à la reconstruction des infrastructures sportives en Centrafrique. L’accord de principe de cette collaboration, a été scellé ce 26 juillet 2024 entre Faustin-Archange Touadéra et Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

Dans une rencontre formelle au siège de la FIFA à Paris, Faustin-Archange Touadéra et Gianni Infantino « ont passé en revue l’ensemble des projets réalisés » en Centrafrique, a expliqué la Présidence de la République Centrafricaine. Ils ont aussi selon la communication du Palais de la Renaissance, faire une projection, sur « l’avenir du football et du sport en général » en Centrafrique.

C’est donc lors des discussions, que Faustin-Archange Touadéra a rappelé à la FIFA, « les dégradations provoquées par les longues crises qu’a traversées »la Centrafrique. Le Président Centrafricain a aussi présenté à la FIFA, « l’immense travail de reconstruction que le gouvernement est appelé en entreprendre » en Centrafrique, dans le domaine des infrastructures sportives.

L’occasion a permis, à Faustin-Archange Touadéra de plaider, « pour un coup de pouce de la FIFA pour ce que, le football représente auprès de la jeunesse Centrafricaine », a expliqué le Palais de la Renaissance. Selon le Président Centrafricain, le football « contribue grandement à la cohésion sociale, à l’unité nationale et au vivre-ensemble » en Centrafrique.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino qui a exprimé son attachement au développement du football en Centrafrique, a rassuré les autorités de Bangui. Selon lui, la Centrafrique est déjà identifiée, « dans un vaste programme de construction d’écoles avec des terrains de football ». En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures pour les remettre aux normes internationales, Gianni Infantino explique, qu’une « équipe d’experts de la FIFA se rendra dans les plus brefs délais en Centrafrique pour faire l’état des lieux et commencer les travaux », a indiqué la Présidence de la République dans sa communication.

Cette rencontre entre Faustin-Archange Touadéra et Gianni Infantino, a eu lieu en marge des cérémonies officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Président de la FIFA a profité de l’occasion, pour présenter à Faustin-Archange Touadéra, le nouveau siège de son Institution à Paris. Et selon le Palais de la Renaissance, Faustin-Archange Touadéra, n’a pas quitté le siège de la FIFA les mains vides. Gianni Infantino lui a remis, une réplique de la coupe du monde et un exemplaire du ballon de football des J.O de Paris 2024. Et Faustin-Archange Touadéra serait, la première personnalité politique à pouvoir visiter, le nouveau siège de la FIFA à Paris en France.