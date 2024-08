En Centrafrique, les élections locales et municipales, initialement prévues en octobre prochain, ont été reportées à une nouvelle date. Le gouvernement a annoncé l’information jeudi 22 août dernier.

Les élections locales et municipales repoussées au 06 avril 2025 en Centrafrique

Une nouvelle date a été fixée pour les élections locales et municipales en République centrafricaine. Selon le gouvernement, c’est désormais en 2025 que les citoyens pourront élire leur représentant au niveau local et municipal. Ainsi, après une séance entre le gouvernement, les responsables de l’Autorité nationale des élections et les partenaires financiers, il a été décidé de repousser la date du scrutin au 06 avril 2025.

À noter que pour ces élections en Centrafrique, un budget de neuf (09) milliards FCFA a été fixé. Le gouvernement a déjà réussi à mobiliser plus de la moitié de ce budget, dont cinq (05) milliards FCFA. Les hommes du président Faustin-Archange Touadéra multiplient également les efforts afin de mobiliser le reste du budget pour offrir de meilleures conditions aux électeurs, surtout 40 ans après la dernière élection locale dans le pays.