C’est l’heure du bilan au sein, de l’Union pour le Renouveau Centrafricain (URCA). L’un des principaux partis de l’opposition politique en Centrafrique, s’apprête à fêter son anniversaire. La nouvelle est rendue publique ce 13 juillet 2024, par Fred Edgard Gassia.

Sur la page officielle du Conseiller National Politique en Charge de l’Europe, l’Amérique et l’Asie du parti, on peut lire, « nous allons célébrer les 10 ans de la résistance des militants, militantes et dirigeants de notre parti URCA ». Une résistance explique Fred Edgard Gassia, face « à l’opportuniste politique, aux compromissions et autres comportements déviants auxquels certains aventuriers politiques ont habitué les Centrafricains ».

La célébration marquera aussi, la preuve des dévouements aux idéaux du parti. Et pour cause explique Fred Edgard Gassia, « nous allons célébrer les 10 ans de fidélité des militants, militantes et dirigeants de l’URCA aux valeurs et principes fondamentaux de notre parti ». Les idéaux de l’URCA sont, selon Fred Edgard Gassia, « le Rassemblement des Centrafricains, la Paix, et le Développement de notre pays ».

Fred Edgard Gassia rappelle dans sa communication, que ces valeurs citées, constituent un « triptyque » que « nous ne nous lasserons jamais de promouvoir » en Centrafrique. Car explique le Conseiller National Politique en Charge de l’Europe, l’Amérique et l’Asie de l’URCA, « le parti tire l’essentiel de son énergie de la volonté soutenue de ses militants et militantes à se mettre au service de notre Nation ».

Le parti tire aussi son énergie, de l’engagement des militants et militantes, « à se régénérer sans cesse pour hisser le parti au sommet de l’Etat, du discours clair, et de la lucidité politique dont ne cessent de faire montre les dirigeants de l’URCA », explique Fred Edgard Gassia.

La communication de Fred Edgard Gassia a été aussi l’occasion, de rappeler que l’URCA continue résolument sa marche vers l’avant. Et pour preuve on peut lire, « 10 ans à l’extérieur du pouvoir, et loin des moyens et biens de l’Etat, l’Union pour le Renouveau Centrafricain continue de bénéficier de la sympathie d’un grand nombre de Centrafricains ». Le parti continue aussi, de bénéficier explique Fred Edgard Gassia, « d’une adhésion massive et de jouer un rôle de 1er plan sur l’échiquier politique national ».

Il faut savoir, que selon la communication de Fred Edgard Gassia, la célébration aura lieu du 25 au 27 juillet 2024. L’URCA, est présidée par Anicet-Georges Dologuélé qui était, Premier ministre du 4 janvier 1999 au 1er avril 2001 en Centrafrique. Anicet-Georges Dologuélé, a été candidat de l’URCA, aux élections présidentielles de 2015 et 2020 en Centrafrique.