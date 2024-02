Au mois de mars 2024, il y a une possibilité de rencontrer Miss Centrafrique France 2024 et ses Dauphines à Paris. L’ambassadrice de la beauté Centrafricaine en France en 2024, convie les Centrafricains et les amis de la Centrafrique à sa première activité après son élection.

Dans une communication de quelques minutes sur sa Page officielle, Miss Centrafrique France 2024 précise, qu’elle compte sur une présence massive afin que cette première initiative du Comité d’organisation Miss Centrafrique France, « puisse être un succès » grâce aux différents participants.

Cet évènement, va marquer officiellement la reprise des activités du Comité d’organisation Miss Centrafrique France après l’élection de la miss 2024 au mois de décembre 2023. Il est aussi organisé, en marge de la journée du 8 mars 2024. Comme chaque année, cette date marque la Journée internationale des droits des femmes.

Pour cette activité, Miss Centrafrique France 2024 donne un rendez-vous par anticipation, aux Centrafricains et amis de la Centrafrique le 02 mars 2024 à Paris. Et pour cause, Miss Centrafrique France 2024 et le comité d’organisation, sont invités à Bangui à l’occasion de cette journée internationale des droits des femmes.

Cette occasion va permettre aux Centrafricains, de rencontrer la Miss Centrafrique France 2024 mais aussi, de permettre « aux entrepreneurs Centrafricains de se faire connaitre et de présenter leurs activités », a expliqué Prisca Miande, Présidente du comité d’organisation dans une communication sur sa Page en date du 23 février 2024. Et pour cause, il s’agit d’une activité qui va de pair avec, « le thème de l’entreprenariat retenu par Miss Centrafrique France 2024 », a expliqué Prisca Miande.

Au tour de Miss Centrafrique France 2024, plusieurs activités seront organisées. Il s’agit principalement, d’une exposition des œuvres de l’esprit ouverte aux diverses nationalités, une conférence débat, un défilé de mode et, une séance photo avec la Miss et ses Dauphines. Cette première activité, « est entièrement gratuite de 10 heures à 18 heures », a expliqué Prisca Miande.

La Miss Centrafrique France 2024, s’appelle Kathy Meya. Un titre, qu’elle conservera pendant un an. Miss Centrafrique France, est un casting de plusieurs mois dans toute la France. Ce casting, est ouvert à toutes les jeunes filles de 17 à 30 ans vivant en France et dont, l’un des parents est Centrafricain. En plus de cette condition, les candidats doivent avoir un projet humanité. Ce 02 mars 2024 à Paris, les inscriptions et le début des castings seront lancés.