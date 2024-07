76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Brésil est éliminé de la Copa America 2024 à l’étape des quarts de finale. A cet effet, Vinicius Jr s’est exprimé pour présenter ses excuses aux fans face à cette brusque sortie de la compétition.

Le message de Vinicius Jr après l’élimination du Brésil en quart de finale de la Copa America

Grand favoris de la Copa America 2024, le Brésil a quitté la compétition déjà l’étape de quart de finale battue par l’Uruguay aux tirs au but. Une défaite dont la star du Real Madrid Vinicius se dit seul responsable. Selon ce dernier, c’est le fait de n’avoir pas disputé cette rencontre importante qui serait la cause. En effet, l’ailier de 23 ans a été suspendu pour le quart de finale face à l’Uruguay après deux cartons jaunes reçus en phase de poules. Le Brésilien qui a pratiquement tout gagné en club cette saison regrette énormément cette situation et en a profité pour réitérer s’est profondes excuses aux fans.

« Fin de la Copa America et temps de réflexion, apprenez à gérer la défaite. Le sentiment de frustration reprend le dessus. Encore une fois aux tirs au but. Je n’ai pas réussi à recevoir deux cartons jaunes évitables. J’ai de nouveau regardé l’élimination depuis le banc de touche. Mais cette fois, c’était de ma faute. Je m’excuse pour cela. Je sais écouter les critiques et les plus dures, croyez-moi, viennent de l’intérieur. Heureusement, mon parcours avec l’équipe nationale ne fait que commencer. Aux côtés de mes coéquipiers, j’aurai la chance de redonner à notre équipe nationale la place qu’elle mérite. NOUS SERONS DE RETOUR AU HAUT ! », a publié Vinicius Jr sur ses plateformes digitales.