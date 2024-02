Charles Blé Goudé se prépare à publier un recueil de proverbes. Le président du COJEP est en quête d’éditeur.

Le manuscrit du recueil de proverbes de Charles Blé Goudé est prêt

Charles Blé Goudé est très porté sur les proverbes africains. L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo ne manque aucune occasion pour les citer lors de ses interventions. Ceci a amené certains de ses admirateurs à lui demander de publier un reçue de proverbes.

« Le manuscrit du recueil de proverbes tant demandé par les amoureux des aphorismes est enfin prêt », a annoncé la direction de communication du fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) dans un communiqué.

Par ailleurs, dans un souci d’équité et souhaitant bien faire les choses, il est demandé à toute maison intéressée par l’édition, la distribution et la promotion de ce recueil, de bien vouloir soumettre un dossier contenant sa proposition auprès de l’équipe de communication de l’ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire).

Notons que Blé Goudé est auteur d’une œuvre intitulée « De l’enfer, je reviendrai », public aux éditions du Moment.

Morceaux choisis de quelques proverbes de Charles Blé Goudé

« La prison est comme une piscine. Quand tu rentres, tu sors mouillé »

« Demandez les dents de la panthère à celui qui en a mangé la tête »

« Soignons la fièvre, ne cherchons pas à casser le thermomètre »

« Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom »

« Une poule qui se respecte ne pond pas en public »

« Lorsqu’un père de famille revient de la chasse, il remet le gibier à sa famille, sans toutefois qu’il puisse raconter toutes ses frayeurs nocturnes »

« Quand on frappe le lézard, le margouillat s’apprête »

« Construisons la maison avant de chercher à placer les meubles »

« Pour réclamer l’aile du poulet, il faut être là où on découpe le poulet »