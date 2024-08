Le célèbre chanteur et activiste vétéran, Charles Oputa, alias Charly Boy, a récemment réagi au conflit opposant Peter et Paul Okoye. Pour Boy, le duo formant l’ancien P-Square doit régler ses problèmes à l’interne.

« Cela vous fait passer pour des enfants » : Charly Boy dézingue P-Square

Depuis la sortie de Peter Okoye il y a moins de deux semaines, les réactions s’enregistrent pour tenter de réunir encore P-Square. En dernière position, c’est l’activiste vétéran Charles Oputa alias Charly Boy qui brise le silence.

En réaction au conflit chez P-Square, Charly Boy a critiqué les frères Okoye à travers un message sur Instagram. Et ceci, parce qu’ils ont rendu leur différend public. Le chanteur vétéran a ajouté que le duo de chanteurs était trop professionnel et mature pour s’engager dans des bagarres mesquines.

« Peter et Paul, s’il vous plaît, ce n’est pas juste bon du tout. Je ne m’implique pas publiquement dans les affaires des gens, même si j’ai tous les faits. À votre âge, vous devriez pouvoir compter les uns sur les autres pour ne jamais être perçus comme étant en guerre les uns contre les autres. Si vous avez un jumeau à vos côtés, vous avez vraiment de la chance, car les jumeaux, qu’ils soient fraternels ou identiques, ont de la chance de s’avoir l’un l’autre. Quel que soit le problème, pourriez-vous le résoudre discrètement sans en parler partout. Cela vous fait passer pour des enfants. Vous êtes tous les deux bien trop mûrs et professionnels pour vous engager dans de petites disputes de rivalité entre frères et sœurs. En tant que jumeau, vous devez vous regarder vivre deux vies. Une pour lui et une pour vous-même. Biko, arrête de révéler au public ce que je crois que vous pouvez résoudre dans l’intimité de vos maisons. En tant que grand fan, vous n’êtes pas des jumeaux, je ne suis pas content. », a écrit Charly Boy pour P-Square.

Depuis les deux lettres d’explication de Peter (Mr P) à Rudeboy, Jude Okoye et Paul ont tous deux réagi pour tout de même essayer de faire revenir la paix. Et pourquoi, un futur retour de P-Square.