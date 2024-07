En conseil des ministres ce jeudi 18 juillet 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a évoqué la question du coût du loyer qui ne cesse de monter en flèche, favorisant ainsi la cherté de la vie dans le pays. A cet effet, plusieurs instructions ont été données au Premier ministre, Ousmane Sonko pour le dénouement rapide de la situation.

Cherté de la vie au Sénégal : après les denrées alimentaires, Bassirou Diomaye Faye s’attaque au loyer

Après la réduction des prix des denrées alimentaires, Bassirou Diomaye Faye avait annoncé lors de sa dernière sortie médiatique d’autres baisses de prix susceptibles d’atténuer la cherté de la vie. Réuni donc en conseil des ministres ce jeudi, le successeur de Macky Sall a « demandé au Premier Ministre d’engager, sans délai, avec les Ministres concernés et les associations de consommateurs, l’évaluation des dispositifs de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone ».

En effet, évoquant la nouvelle politique de promotion de l’accès au logement, le Chef de l’État a rappelé, dans ce sens, que « la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des urgences sociales ». A ce propos, il a exigé « un bilan exhaustif de l’état d’application de la loi de 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d’orientation sur l’habitat social, de la gestion des pôles urbains créés, ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national ».

Selon le communiqué du conseil des ministres, « il a indiqué au Ministre de l’Urbanisme et au Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, la nécessité de renforcer la SICAP SA et la SN HLM dans leurs missions d’intérêt public à travers l’établissement d’une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social définie par l’État sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée ».

Proposition d’un programme de développement des logements sociaux

Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko de proposer « un Programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables pour faciliter l’accès au logement et à la propriété foncière et immobilière ».

Une réorientation majeure de la politique du logement qui, selon lui, doit « favoriser la construction de logements décents et adaptés avec la mise à disposition transparente, à partir de cahiers des charges rigoureusement ficelés, du foncier aménagé et la montée en puissance des activités de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) ».