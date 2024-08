En Côte d’Ivoire, le Chef de l’État, Alassane Ouattara, à l’orée des festivités du 64ème anniversaire du pays, s’est prononcé sur la cherté de vie. Ainsi, il a rassuré le peuple ivoirien que des mesures significatives sont en cours pour le bien-être de la population.

Cherté de la vie en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara rassure le peuple

Le Président Alassane Ouattara a exhorté le Premier Ministre Robert Beugré Mambé, à poursuivre les efforts et à accélérer la mise en œuvre des projets, dans le cadre d’un plan réactualisé dans la lutte contre la vie chère en Côte d’Ivoire. Cette déclaration a été effectuée sur la télévision nationale (RTI 1) à l’occasion de la célébration de la 64e année de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

En effet, le Président a affirmé être à l’écoute des préoccupations de ses concitoyens qui sont confrontés à la cherté de la vie dans le pays. Et pour faire face à ce problème, « à laquelle le monde entier et, en particulier, les pays africains font malheureusement face avec acuité », Alassane Ouattara a annoncé des mesures significatives.

Aussi, il a invité le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour « accroître l’offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement ».

En réalité, le Chef de l’État rassure que des dispositions sont prises pour favoriser la tâche à la couche sociale. « Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d’Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. C’est pourquoi nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande, pour le plus grand nombre. Nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées », a déclaré le Chef de l’État.

Par ailleurs, parmi les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de vie, on peut citer : l’augmentation du SMIG, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l’État, les subventions des prix des produits de premières nécessités, la subvention des prix de l’électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays.

Ces différentes mesures témoignent de la détermination du gouvernement à contribuer au développement économique, politique et social du pays.