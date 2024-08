Ce dimanche 18 août 2024, Chris Brown s’est affiché avec un nouveau look sur son compte Instagram. La star américaine n’a pas manqué de faire réagir ses fans.

Chris Brown se rase la tête et promet un « nouveau départ »

Dans la matinée de ce dimanche 18 août 2024, Chris Brown a partagé une photo sur story Instagram. La photo a immédiatement attiré beaucoup d’attention, car elle montre Brown avec un tout nouveau look. La star américaine l’a qualifié lui-même de « NOUVEAU DÉPART » dans la légende de la photo. Il a également ajouté : « Studio puis stades », accompagné d’un [emoji visage à l’envers].

Sur l’image, on voit Chris Brown posant pour un selfie devant un miroir avec les cheveux complètement rasés et torse nu, montrant tous ses tatouages. Dans les commentaires du poste, plusieurs fans de l’artiste ont réagi. Plusieurs ont souligné que les cheveux de Chris Brown repousseraient rapidement et ont noté que changer de style était propre au chanteur.

On reconnait Chris Brown pour être habitué à changer très souvent différentes couleurs et styles de cheveux. L’utilisateur d’Instagram @senrablem a écrit : « Pourquoi a-t-il l’air de rentrer tout juste d’avoir fait 10 kilomètres ??? » L’utilisateur d’Instagram @iamerica_marie_ a écrit : « Ce n’est pas ça. On dirait un détenu. » Alors que l’utilisateur d’Instagram @risscat a écrit : « Ses cheveux reviendront dans 3 à 5 jours ouvrables. » Puis l’utilisateur d’Instagram @babyfacecookie_ a écrit : « Il m’énerve tellement » Une autre utilisatrice d’Instagram @ellejhenae_ a écrit : « Maintenant, pourquoi a-t-il l’air de sortir tout juste du camp d’entraînement ? »

Si le look de Chris Brown fait débat, la vraie question est l’idée derrière le « Nouveau départ » écrit par l’ex de Rihanna.