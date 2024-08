Les autorités du système éducatif ont organisé un atelier intensif de quatre semaines à l’endroit des lauréats du concours classe Prépa -TSI en Côte d’Ivoire. Une initiative qui vise à booster le niveau de compétence de ces apprenants pour un résultat positif et impressionnant.

Un atelier de mise à niveau pour les lauréats du concours Classe Prépa -TSI en Côte d’Ivoire

Les lauréats des séries F1, 2, 3 ,4 au concours d’entrée en Prépa-TSI en Côte d’Ivoire bénéficient d’une séance de renforcement d’un mois au Lycée Technique d’Abidjan-Cocody. Commencé le lundi 05 août, cet atelier organisé par le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) prendra fin le 31 août 2024.

Selon les autorités, cette séance de renforcement est organisée en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour la mise à niveau des apprenants en prépa TSI issus des séries Fi. Une initiative qui vise à booster leur compétence et à garantir leur succès. Les disciplines ciblées pour cet atelier sont les mathématiques, les sciences physiques et les sciences industrielles. Cela permettra de combler les écarts de niveau entre la série E et les séries Fi pour les apprenants issus des séries Fi.

Les travaux sont dirigés par des équipes de l’Inspection Générale du METFPA, des formateurs du LTA, la Direction des Classes Prépa TSI et des experts français en mathématiques. Pour rappel, la Prépa -TSI a été ouverte depuis la rentrée scolaire 2023 -2024 en septembre au Lycée Technique d’Abidjan-Cocody avec la Prépa -TSI aux nouveaux bacheliers de la série E.