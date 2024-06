9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Dans le nouveau classement des puissances militaires d’Afrique en 2024, plusieurs pays progressent et d’autres reculent. Global Fire Power (GFP), site internet américain spécialisé dans l’évaluation de l’armement des pays, dresse une liste des pays africains militairement puissants.

Comment détermine-t-on le classement des puissances militaires ?

Selon les menaces, les pays africains réorganisent leurs armées. C’est notamment le cas du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui sont tous devant le Sénégal, le Gabon, la Centrafrique, avec en fermeture de porte la Somalie, pourtant engagée dans une succession de conflits depuis plusieurs années.

Pour établir le classement des puissances militaires d’Afrique pour 2024, le Global Fire Power s’appuie sur son traditionnel PwrIndx, qui est une notation basée sur plusieurs critères, entre autres : la diversité des armes, l’effectif des armées des pays, les ressources naturelles (notamment le pétrole – nécessaire pour faire fonctionner les machines de guerre), le budget militaire alloué aux armées, ou encore la logistique.

C’est la somme de ces différents facteurs qui permet à Global Fire Power d’attribuer des notes aux armées de chaque pays et donc de définir leur rang dans le classement des puissances militaires. Plus le nombre de points est proche de 0.0000, plus l’armée est parfaite pour assurer la sécurité de ses populations. Un nombre trop élevé par rapport aux autres est le signe de la faiblesse d’une armée.

Pour 2024, c’est encore et toujours l’Égypte qui fait la course en tête dans ce classement africain. Ce pays a un PwrIndx de 0.2283, suivi de l’Algérie avec 0.3589 et de l’Afrique du Sud avec 0.4632.

Voici l’intégralité du classement des puissances militaires africaines en 2024 :